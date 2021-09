Queda de avião mata família de empresario que tinha negócios no Pará

Celso criou a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia (Fesar), em Redenção, sudeste do Pará, que mais tarde passou a ser comandada pela filha Camila. | Foto: Divulgação

O empresário Celso Silveira Mello Filho, a esposa e os três filhos, morreram na manhã desta terça-feira, 14, após a queda de avião em uma área de mata na região da avenida Cezira Giovanoni Moretti, no município de Piracicaba, interior de São Paulo.



Além do empresário, estavam na aeronave a esposa Maria Luiza Meneghel, os filhos Celsinho, Fernando e Camila, além do piloto do avião, Celso Carloni e o copiloto Giovani Gulo. Todas as sete pessoas no voo morreram.

O avião modelo King Air 360 prefixo PS-CSM, saiu do Aeroclube de Piracicaba e caiu logo depois, por volta de 9h, em uma área verde ao lado da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatec). A causa do acidente ainda é investigada.

O avião caiu segundos após a decolagem | Foto: Corpo de Bombeiros

A aeronave estava vindo ao Pará quando o avião bimotor caiu. Celso possuía negócios em território paraense, como atividades de agronegócio, fazendas e uma faculdade.



De acordo com informações preliminares, o empresário estava indo a fazenda CSM, de criação de bovinos de corte no município de Santa Maria Das Barreiras, sudeste do Pará.

Celso criou a Faculdade de Ensino Superior da Amazônia (Fesar), em Redenção, sudeste do Pará, que mais tarde passou a ser comandada pela filha Camila.

Um vídeo registrado por uma câmera de segurança, mostra o momento que o avião cai ao fundo de um condomínio. Após atingir alguns eucaliptos durante a queda, a aeronave explodiu e teve início um incêndio na mata. O combustível da aeronave espalhou pela área e os bombeiros foram acionados para controlar as chamas.

Equipes policiais e o Corpo de Bombeiros foram deslocadas para o local e a área foi isolada para a perícia. A equipe do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), da Força Aérea Brasileira (FAB), chegou por volta de meio-dia para apurar a queda do avião.

