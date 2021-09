Jovem tenta medir órgão sexual com cabo USB e acaba no hospital; veja

A extensão do cabo estava repleta de nós | Foto: Urology Case Reports/Divulgação

Não é de hoje que tentativas envolvendo órgãos genitais e materiais incomuns são registradas mundo a fora. O problema é que na maioria das vezes, a ação acaba no hospital.

Uma equipe de médicos urologistas de Londres, no Reino Unido, atendeu um caso curioso e bastante incomum nesta semana.

Um adolescente de 15 anos que inseriu um cabo USB, no próprio pênis e precisou ser submetido a uma delicada cirurgia para retirá-lo. A extensão do cabo estava repleta de nós. O jovem relatou aos médicos que usou o objeto para tentar medir o tamanho do seu órgão genital.

As duas portas distais do fio USB foram encontradas projetando-se do meato uretral externo, enquanto a parte do meio do fio, com nós, permaneceu dentro da uretra. O paciente era um adolescente saudável e em boa forma, sem histórico de transtornos mentais.

Os médicos ressaltaram que o quadro de saúde do rapaz foi agravado devido as suas tentativas de remover o objeto manualmente. Ele precisou ser encaminhado ao Departamento de Emergência de seu hospital local.

Após a avaliação dos médicos, da University College Hospital London, o jovem foi submetido a uma cirurgia chamada uretrostomia penoescrotal, em que é feito um corte na região íntima do paciente.

O rapaz recebeu alto no dia seguinte à retirada do cabo USB e sua recuperação foi feita com antibióticos orais.

Segundo os médicos, casos como esse não são raros, já que na urologia há uma grande variedade de objetos já precisou ser retirada de órgãos sexuais masculinos, como agulhas, alfinetes e fios de ferro. “As causas mais comuns de inserção de corpo estranho incluem curiosidade sexual, prática sexual e perturbações mentais, tais como limítrofe, esquizofrenia e distúrbios de personalidade bipolar”, explicam.

Outro caso

Um homem de 25 anos, aplicou adesivo epóxi para revestir seus órgãos genitais e impedir que sua noiva e mais uma mulher, que estava com o casal, pudessem engravidar.

O exame no corpo mostra a exata causa da morte ainda não foi divulgado, mas médicos acreditam que o acidente tenha ocorrido por dois fatores perigosos:

A causa provável foi o uso de drogas somado a possível absorção de substâncias tóxicas do epóxi, já que o pênis ereto está vasodilatado, facilitando a absorção e entrada de substâncias no sangue através da pele.

*BHAZ

