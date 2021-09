OAB proíbe advogados de 'ostentarem' riqueza na redes sociais

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou medica que regulamenta parte do uso das redes sociais por advogados e advogadas, no país. A partir de agora, esses profissionais estão proíbidos de 'ostentarem' uso de veículos, viagens, hospedagens, bens de consumo, ou de fazerem qualquer promessa de riqueza feita a partir do resultado de causas ganhas na Justiça.

Essa determinação aparece no 6º parágrado do novo provimento 205/2021, publicado pela Ordem. Essa dita 'ostentação' também se estende para qualquer tipo de publicidade, não apenas nas redes sociais. A ideia da sigla é passar uma imagem mais 'formal' dos profissionais.

Após o anúncio da medida, a advogada Deolane Bezerra, víuva de MC Kevin, criticou a nova regra. A influencer se manifestou através de stories no Instragram. “Agora eu vi coisa, viu! OAB devia se preocupar com as nossas prerrogativas que não temos garantias”, escreveu a advogada. “Já vou avisando que eu tenho três empregos”.

Em análise, o site jurídico Migalhas reforçou que a medida se relaciona com o Código de Ética dos advogados, que diz "no seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social", e que "o advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito". Veja a análise.

Leia mais:

Fiocruz recebe na quarta insumos para produzir 5,2 milhões de doses

Jovem tenta medir órgão sexual com cabo USB e acaba no hospital; veja