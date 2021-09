Erupção de Vulcão nas Canárias intensifica e 3 cidades são evacuadas

A erupção já causou a retirada de 6.100 pessoas, incluindo 400 turistas | Foto: divulgação

Autoridades da ilha de La Palma, na Espanha, ordenaram nesta sexta-feira (24) a evacuação das cidades de Tajuya, Tacande de Abajo e da parte de Tacande de Arriba devido à erupção do vulcão nas Canárias.

A erupção já causou a retirada de 6.100 pessoas, incluindo 400 turistas "que foram afastados das zonas de risco" e instalados em Tenerife, a maior das ilhas do arquipélago, de acordo com declaração do governo regional das Ilhas Canárias, feita ontem ao fim do dia.

Apesar dessa situação na ilha de 85 mil habitantes, não houve mortos ou feridos, mas os danos são enormes, acima de 400 milhões de euros, segundo o presidente da comunidade autônoma das Canárias, Angel Victor Torres.

Até agora, a lava destruiu 185 prédios, 63 dos quais podem ser casas, informou o governo regional.

Os bombeiros tiveram de recuar e interromperam o trabalho de limpeza na cidade de Todoque na tarde desta sexta, após uma nova fenda se abriu no flanco do vulcão, e companhias aéreas cancelaram voos, devido à maior nuvem de gás e cinzas desde o vulcão entrou em erupção.

