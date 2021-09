Noivos internados por envenenamento devem receber alta nesta segunda

Além do casal, três pessoas foram envenenadas | Foto: Reprodução da Internet

MINAS GERAIS - Os noivos envenenados pela ex-namorada de Dione Quirino, em Jaíba, Minas Gerais, seguem internados, desde a última sexta-feira (24), com pneumonia. Além do casal, três pessoas foram envenenadas - a mãe, cunhada e sobrinha da noiva. Até o momento, apenas a sobrinha foi liberada.



O casal está realizando uma bateria de exames neste domingo (25) para certificar se será possível receber alta ainda nesta segunda-feira (27).

Relembre

A festa de casamento de Dione com a noiva, Amanda de Cássia Lopes, de 27 anos, estava marcada para acontecer no último sábado (25). Porém, dois dias antes da cerimônia, na quinta-feira (23), o casal havia recebido a encomenda de uma caixa com taças e bombons, embrulhados como presente. A entrega foi feita por uma taxista. O caso aconteceu em Jaíba (a 630 quilômetros de Belo Horizonte).

Feliz com o presente, o casal de noivos comeu os bombons e ofereceu para outros três parentes, incluindo uma criança de dois anos, que acabaram internados no mesmo dia. O cachorro também ingeriu o doce, mas morreu minutos depois.

A Polícia Civil mineira ainda não soube identificar a substância ingerida nos bombons, mas está investigando. A ex-namorada de Dione foi presa e a polícia afirmou que a mulher chegou a enviar a encomenda de uma outra cidade com o objetivo de despistar a polícia.





