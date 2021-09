Mulher é assediada e derrubada de bicicleta por motorista; veja vídeo

Veja o vídeo | Foto: Reprodução

PARANÁ (PR)- A estudante Andressa Lustosa, de 25 anos, foi assediada enquanto andava de bicicleta em uma rua de Palmas, no interior do Paraná, a gravação do momento do mostra a jovem andando de bicicleta por uma via quando o passageiro de um carro coloca o braço para fora e a apalpa.

O veículo a atingiu e Andressa caiu.

Lustosa postou o vídeo em suas redes sociais, relatando o fato:

Infelizmente, foi muito pior do que eu imaginava! Nós mulheres não temos um minutos de paz!! Sai de casa para andar de bicicleta e volto toda machucada pra casa por uma atitude covarde dessas! Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas.. estou bem, só quero que paguem pelo o que fizeram. COMPARTILHEM!!

A jovem contou que já registrou um boletim de ocorrência e fará um exame de corpo de delito. “A Justiça está aqui para ser feita. Se a gente não denunciar e não for atrás, eles não vão saber e essas pessoas têm que ser punidas para elas entenderem. A mulher tem que ser respeitada”.

“É humilhante nós mulheres não podermos sair na rua, fazer uma atividade física. Você não pode sair na rua por medo. O que é isso? Em pleno século 21 é triste, não é normal”.

“É uma situação degradante. Eu sei que, hoje em dia, muitas mulheres sofrem e nem falam. E se não tivesse uma câmera pra filmar?", finalizou.

O que fazer nesse caso?

A delegada Débora Mafra, titular da DECCM, enfatiza que caso seja vítima do delito em ambientes com bastante pessoas, é necessário pedir ajuda, e não fazer justiça com as próprias mãos. “Ligue para o disque-denúncia da delegacia da área mais próxima do fato”, ressalta.

Para os casos em que o autor seja parente ou companheiro, por se tratar de violência doméstica, é preciso acionar uma das três DECCMs, localizadas nos bairros Parque Dez de Novembro, Cidade de Deus, e Colônia Oliveira Machado, para realizar o registro do Boletim de Ocorrência (BO).

Se tiver conhecimento sobre alguém que comete este delito de forma recorrente, procure o Distrito Integrado de Polícia (DIP) da área, ou ligue para 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Garantimos o sigilo da identidade do denunciante”, enfatizou a delegada.





