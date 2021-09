Vídeo: Pai e filho são atropelados após briga com motorista

A criança bateu a cabeça na calçada e foi levada ao hospital | Foto: Reprodução

Um homem e o filho de cinco anos foram atropelados após uma briga com o motorista do veículo que atingiu as vítimas no Pará. O caso foi registrado por câmeras de monitoramento de uma residência.

As vítimas estavam na rua quando um carro fez a curva à esquerda. O automóvel parou ao avistar as pessoas - a criança estava em uma bicicleta. O motorista teria chamado a atenção do pai, por deixar o menor no meio da via.

A discussão ficou mais tensa e, quando o veículo aparentemente foi embora, o pai da criança atirou um objeto, que aparenta ser um copo, no carro. O motorista, enfurecido, dá a marcha à ré, atingindo o homem e o filho. Depois, foge em disparada.

A criança bateu a cabeça na calçada e foi levada ao hospital. O pai teve ferimentos leves e o motorista não foi identificado.

Veja o vídeo que registrou o atropelamento:





*Com informações do SBT Notícias

