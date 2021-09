Vídeo: carro caí em cima de funcionários de concessionária em SP

| Foto: Divulgação

Um vídeo revela o momento exato em que um carro atinge a recepção de uma concessionária no Centro de São Paulo. O acidente aconteceu na segunda-feira (27) e deixou duas recepcionistas, de 19 e 22 anos, feridas. A mais jovem está em estado grave.

Nas imagens, é possível ver a recepção, onde as duas mulheres conversavam. Segundos depois, o carro cai do mezanino em cima delas. Uma pessoa que estava perto corre para ajudar as vítimas.

O manobrista acabou preso às ferragens do carro, que ficou virado de cabeça para baixo. Testemunhas contaram à polícia que ele estacionava o automóvel no segundo piso quando despencou com o veículo, ainda por motivos desconhecidos, segundo a SSP.

O motorista ficou gravemente ferido, com múltiplas fraturas, e foi internado no Hospital das Clínicas. Na mesma unidade de saúde, uma das recepcionistas também permanece em estado grave. A outra jovem foi socorrida com escoriações à Santa Casa, e não corre risco de morte.

