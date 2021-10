Músico de rua ganha bolsa de estudos após levar "ovada"; veja história

A humilhação sofrida pelo jovem repercutiu nas redes sociais e causou indignação | Foto: divulgação

O músico Luiz Felipe Salinas Almeida, de 20 anos, foi surpreendido com ovadas em uma apresentação de rua em Santos, Litoral de São Paulo.

A humilhação sofrida pelo jovem repercutiu nas redes sociais e acabou sendo responsável por uma mudança de vida digna de cinema: o violoncelista foi presenteado com uma bolsa de estudos em Música. As informações são do G1.

Luiz Felipe viaja de cidade em cidade fazendo apresentações de rua e em comércios locais. Com o dinheiro, ele sustenta o filho de um ano.

Na última semana, porém, a apresentação não foi nada fácil: ao tocar em frente a uma loja de instrumentos, o músico recebeu ovadas vindas de um prédio.

" Olhei para o instrumento, mas não tinha quebrado. Então, percebi que estava todo sujo e se tratava de ovos. Olhei pra cima e procurei quem tinha feito isso, mas não encontrei. A pessoa se escondeu em seguida. " Luiz Felipe Salinas Almeida, músico

O músico disse que se sentiu humilhado com a situação.

" As pessoas se revoltaram e uma multidão se formou ao meu redor. Eu não assimilei na hora o que aconteceu, mas queria que as pessoas saíssem de perto de tanto constrangimento que estava sentindo. " Luiz Felipe Salinas Almeida, músico





Apesar do momento constrangedor, Luiz Felipe recebeu muita ajuda. Um vídeo ao vivo foi compartilhado nas redes sociais mostrando as ovadas recebidas pelo músico e o prédio de onde elas teriam vindo.

O conteúdo viralizou e causou uma linda reviravolta: o violoncelista foi contratado para mais eventos e recebeu uma bolsa de estudos.



Após as ovadas, ele foi contratado para dois eventos e uma serenata. Além disso, a empresária Renata Viegas, que se sensibilizou com a história do artista, se disponibilizou para custear um curso de Música à distância.

Assim que fizer as provas admissionais, Luiz cursará Música na Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES).

Veja uma de suas publicações:

