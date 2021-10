Brasil chega a 60% da população acima de 18 anos totalmente imunizada

Vinte e uma unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a Covid-19 neste domingo (10) | Foto: divulgação

O Brasil registrou neste domingo (10) 167 mortes por Covid-19, elevando para 601.047 o total de vidas perdidas para o novo coronavírus desde o começo da pandemia.

A média móvel foi de 437 óbitos, queda de 17% em relação há duas semanas atrás. Amapá, Acre, Ceará, Rio Grande do Norte e Roraima foram os estados que não registraram novas mortes causadas pela doença.



Os dados são do consórcio formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até as 20h.



Foram registrados também 8.564 novos casos de Covid-19 em todo território nacional neste domingo, totalizando 21.573.883 pessoas que já se contaminaram com o vírus desde o início da pandemia.

A média de casos por dia foi de 15.548 diagnósticos positivos, uma queda de 17% em comparação ao índice de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de queda.

A "média móvel de 7 dias" faz uma média entre o número do dia e dos seis anteriores. Ela é comparada com média de duas semanas atrás para indicar se há tendência de alta, estabilidade ou queda dos casos ou das mortes.

O cálculo é um recurso estatístico para conseguir enxergar a tendência dos dados abafando o "ruído" causado pelos finais de semana, quando a notificação de mortes se reduz por escassez de funcionários em plantão.

O Sivep, sistema federal onde são notificados os casos e as mortes de Covid-19, o E-SUS, e sistemas estaduais têm passado por mudanças nas últimas semanas, provocando alterações nas médias de mortes e casos.



Vinte e uma unidades federativas do Brasil atualizaram seus dados sobre vacinação contra a Covid-19 neste domingo.

Em todo o país, 149.368.880 pessoas foram parcialmente imunizadas com a primeira dose de uma das vacinas, o equivalente a 70,02% da população brasileira.

Já 99.189.553 pessoas estão totalmente imunizadas (com as duas doses ou com a vacina de dose única), ou seja, 60% da população nacional acima de 18 anos.

