Menina de 8 anos é esmagada por placa de concreto em Recife

RECIFE (PE) - Uma placa de concreto que faz parte do muro de um metrô caiu e esmagou Kemilly Kethelyn Lino da Silva, de 8 anos na comunidade do Papelão, no bairro do Coque, na região central do Recife (PE). O acidente aconteceu quando a menina participava de uma festa promovida por uma ONG, em comemoração ao Dia das Crianças.

O acidente aconteceu por volta de 13h, no último sábado (16), quando a menina estava em pé, na calçada, e a estrutura de concreto desabou sobre a criança. Por pouco, outras crianças, e estavam almoçando junto com Kemilly, também não foram atingidas.

A garota, que está intubada, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) pediátrica do Hospital da Restauração (HR). O estado de saúde da menina é grave, porém estável. No sábado, ela foi submetida a uma cirurgia no quadril e respira com ajuda de aparelhos. Ainda segundo a nota, ela sofreu politraumatismo.

A mãe da menina, Caroline Pereira da Silva, contou ao G1 que a filha chora e reage a estímulos. “Ela ainda está com o rostinho todo inchado. Eu conversei com ela. Chamo de neném em casa, e eu disse ‘neném, mamãe está aqui’ e ela começou a chorar. Eu disse ‘chore não, que logo mais você vai para casa, para brincar com a sua irmã’. Aí ela apertou a minha mão e mexeu as duas perninhas, mexendo com os pés”, afirmou a mãe.

O muro que caiu por cima da garota é de responsabilidade da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). Em nota emitida nesta segunda, companhia lamentou o ocorrido, afirmou que entrou em contato com a família da garota e informou "que está investigando a causa do acidente".

A CBTU disse, ainda, que os muros passam por vistoria e reparos periodicamente.

*Com informações do G1

