Enzo e Valentina no passado: veja quais os nomes da moda para bebês

Os nomes Enzo e Valentina até se tornaram memes e febre na escolha dos pais nos últimos anos. Agora, os nomes da moda são outros.

De acordo com dados divulgados pelo portal especializado BabyCenter, Miguel e Helena são os atuais nomes preferidos pelos papais e mamães de todo o Brasil.

Em 2020, foram mais de 30 mil meninos chamados Miguel e quase 25 mil meninas batizadas como Helena.

Valentina e Enzo, então favoritos, estão entre os que mais despencaram no ranking. Também há muito menos bebês Ícaro, Martim, Pérola e Amanda.

Miguel, Helena e Arthur

Observando o mapa por estados, é possível observar que Miguel e Helena estão na liderança em 9 estados, especialmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país.

Mas outro nome de menino também está bastante popular: Arthur, que lidera em nada menos que 13 cidades. No ranking geral do Brasil, ele fica em segundo.

Já Laura e Alice, outras escolhas também comuns para meninas, lideram em 6 e 4 estados, respectivamente. Os pais que parecem fugir dessa movimentação nacional são os alagoanos, que preferem Lorena para meninas, e os piauienses, com Isadora.

Nomes curtinhos são tendência

Miguel lidera o ranking do BabyCenter há 10 anos e Helena há três, mas nenhum desses dois nomes virou meme. Talvez porque eles já fossem mais comuns do que os Enzos e Valentinas, que surpreenderam ao virar moda.

Nesse sentido, o novo nome que virou tendência é Liz: ele simplesmente subiu do nada para o nono lugar do ranking dos nomes favoritos para meninas e estima-se que ele chegue ao top 5, em 2021. Para meninos, essa tendência é do nome Gael, hoje na sétima posição.

Veja o top 10:

10 nomes para bebês meninos

1. Miguel

2. Arthur

3. Heitor

4. Théo

5. Davi

6. Bernardo

7. Gael

8. Gabriel

9. Pedro

10. Samuel

10 nomes para bebês meninas

1. Helena

2. Alice

3. Laura

4. Manuela

5. Isabella

6. Sophia

7. Luisa

8. Heloísa

9. Liz

10. Cecília

