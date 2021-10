Vídeo chocante: pastor sofre AVC durante louvor no culto e morre

O momento foi registrado por fiéis | Foto: Reprodução

Um pastor de 48 anos morreu nesta quarta-feira (20), em razão de um Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido durante um culto, no último domingo (17).

O caso aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo.

Enquanto o pastor Geter da Silva cantava “não deixe um soldado ferido morrer”, o religioso passou mal, caiu e teve que ser socorrido pelas pessoas que estavam no local.

O momento foi registrado por fiéis que acompanhavam o culto.

De acordo com o G1, o pastor então foi levado ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. Com uma piora significativa em seu quadro, ele foi transferido para um hospital em Vitória, onde morreu nesta quarta.

O corpo de Geter será velado e sepultado no bairro Coronel Borges, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo.

AVC

De acordo com a OMS, o acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC ou derrame, é a segunda maior causa de mortalidade no Brasil e no mundo. Dados indicam que uma em cada quatro pessoas terá AVC durante a vida.

A neurologista Dra. Ana Paula explicou que há dois tipos de AVC: o isquêmico, que acontece quando há a obstrução de uma artéria, e o hemorrágico, quando a parede da artéria se rompe e espalha sangue em determinada área do cérebro.

Ela também deu dicas de como identificá-los e orientou: se perceber os sintomas em alguém próximo ou em você mesmo, ligue para a emergência o mais rápido possível. Cada segundo conta para que evitar sequelas graves e morte.

Como identificar um AVC?

Os sintomas do AVC podem aparecer dias antes, por isso devemos estar atentos e buscar ajuda médica o quanto antes.

Para identificar os sinais do AVC você pode usar a técnica conhecida como “SAMU”: sorriso, abraço, mensagem, urgente.

Sorriso – durante o AVC a boca fica torta, peça para que a pessoa tente dar um sorriso;

Abraço – nesse momento fica difícil para a pessoa levantar os dois braços ao mesmo tempo. Peça para que ela tente te abraçar;

Mensagem – quem está tento um AVC começa apresentar dificuldades de fala, peça para a pessoa cantar. Você vai perceber a fala embolada. Se você perceber um desses sinais, chame o SAMU da sua cidade urgente (ligue para 192).

