Escolas emitem alerta aos pais sobre “Round 6” da Netflix

Em Manaus, uma escola particular localizada na Cidade Nova, também emitiu alerta na semana passada | Foto: Reprodução

Escolas em todo o Brasil estão emitindo nota de alerta aos pais em relação à série Round 6, da Netflix .

Em comunicado enviado aos responsáveis nesta sexta-feira (22), o colégio Maple Bear, de Brasília, que ressaltou que a série tem “conteúdos inapropriados” para crianças. O assunto acende o alerta na comunidade escolar.

No e-mail encaminhado, a instituição de ensino sugere que os pais “possam se inteirar e orientar os filhos por meio de uma boa conversa em âmbito doméstico” e que “as classificações etárias sejam seguidas, independente do filme ou da série”.

Segundo a presidente do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal (Sinepe-DF), Ana Elisa Dumont, a orientação da entidade às escolas é a de que os pais sempre devem acompanhar o que os filhos assistem, independentemente da plataforma.

“Nossa orientação para os pais é que deve ocorrer sempre, independentemente da série específica, a verificação da indicação da faixa etária. Essa série que está causando polêmica é indicada para jovens acima de 16 anos. Não é indicada para crianças”, frisou Ana Elisa.

Veja as notas:

| Foto:

| Foto:

Em Manaus, uma escola particular localizada na Cidade Nova, também emitiu alerta na semana passada com o recado para os pais e responsáveis sobre a série que está consagrada como a mais assistida em todo o mundo.

No Rio de Janeiro, a Escola Aladdin enviou a pais e responsáveis uma carta para falar a respeito da série coreana Round 6.

No documento, os profissionais demonstram preocupação com o fato de alunos do ensino fundamental assistirem à produção, alguns inclusive com os pais.

A carta cita que a série, com nove episódios, contém “violência explícita, tortura psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de sexo, pederastia e palavras de baixo calão”.

Em Fortaleza (CE), o Colégio Daulia Bringel fez um alerta aos pais no mesmo sentido. “A série, que tem classificação indicativa de 16 anos, está sendo assistida por crianças que estão se expondo a temas de violência, tortura psicológica, suicídio, assassinato, tráfico de órgãos, desonestidade, cenas de sexo, dentre outros”, assinalou.

*Metrópoles

Leia mais:

Confira os últimos lançamentos da Netflix

Confira informações sobre a segunda temporada de Round 6