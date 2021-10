Cãozinho caramelo doa cobertor para cachorro de rua que passava frio

As imagens foram registradas pela câmera interna de segurança do imóvel | Foto: Reprodução

Todo mundo concorda que o cãozinho caramelo ganhou o coração dos brasileiros. Além de ser o melhor amigo do homem, o animal é também solidário.

O internauta Afonso D. Paula publicou no TikTok um vídeo que rapidamente se tornou viral: nele, um vira-lata caramelo doa um cobertor para um cachorro de rua que estava passando em frente ao portão.

As imagens foram registradas pela câmera interna de segurança do imóvel e não parece que o cachorro caramelo tenha sido treinado para se comportar desta maneira.

Ao que tudo indica, trata-se de um gesto espontâneo: o peludo está ensinando a solidariedade para muitos humanos.

O cachorro caramelo aparece no vídeo arrastando um cobertor xadrez azul. Ele se dirige ao portão da casa, onde está passando um animal que provavelmente mora na rua. O vira-lata passa o agasalho entre as grades do portão e o animalzinho em situação de rua fica muito feliz com a doação.

Veja o vídeo mais fofo que você verá hoje:

| Autor: Reprodução





Por alguns instantes, o vira-lata caramelo hesita em entregar o cobertor. Ele tenta puxar a coberta de volta. Afinal, trata-se de um bem precioso, que já tem o cheiro dele.

No final das imagens, o morador da casa acaba cedendo e decide passar o cobertor pelo portão, entregando-o para o cachorro de rua, que, agradecido, segue o seu caminho com uma proteção para o frio.

