Lacoste? Homem usa jacaré como “arma” em briga na praia; veja vídeo

RIO DE JANEIRO (RJ)- Uma cena inusitada aconteceu na última quarta-feira (20), na Praia da Macumba, na Zona Oeste da capital fluminense.

Um vídeo que circula nas redes sociais mosta um jacaré sendo usado como “arma” em uma briga. O vídeo chama atenção e viralizou nos últimos dias.

Um dos homens segura o jacaré para frente e ameaça usá-lo para atacar o outro rapaz, que tenta se defender e ao mesmo tempo quer voltar a atacar o “adversário”.



Um salva-vidas até tenta entrar no meio e apaziguar a briga, mas o homem segue desviando e segurando o animal. No final da gravação, que tem poucos segundos, o agente consegue conter o homem e o jacaré fica na areia da praia.

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, militares do Corpo de Bombeiros capturaram o jacaré e o soltaram em seu habitat natural, no Parque Natural Municipal de Marapendi.

Veja o vídeo hilário:

Lacoste? É você?

Nas redes sociais, os usuários se divertiram com o vídeo e não economizaram nas piadas. “Resumo da noticia: o moço queria salvar o lacoste e acabou tomando um lacraste do moço sem camisa. No fim a única vitima foi o próprio jacaré, sem entender nada no meio da briga”, escreveu uma internauta no Twitter.

Outro vídeo ainda mostra o jacaré sendo retirado da praia pela equipe do Corpo de Bombeiros após ser capturado. “Tadinho, foi usado”, brincou um usuário.

