Manutenção em poste quase mata funcionário; veja vídeo

O momento foi registrado em vídeo e as imagens “correram” pelas redes sociais | Foto: Divulgação

Um funcionário de uma concessionaria de energia elétrica tomou um grande susto na última sexta – feira (22), em Nova Andradina, a 301 km de Campo Grande. Ele fazia um concerto na fiação de um posto, quando pegou fogo. Felizmente, o homem saiu ileso.

O momento foi registrado em vídeo e as imagens “correram” pelas redes sociais. Nelas é possível ver respingos de fogo caindo abaixo do funcionário e enquanto um colega de trabalho, repassa instruções para a segurança do homem.

Acompanhe:

| Autor: Divulgação

O colaborador pertence a concessionária Energisa, que garante que a equipe fazia uso correto dos equipamentos de proteção individual (EPIs) e que este tipo de manutenção só deve ser feita por profissionais habilitados.

