Morre cachorro Bob que vivia em cemitério desde enterro da dona

O cachorro nunca mais deixou de morar no cemitério após o falecimento de sua dona | Foto: Reprodução

Durante 10 anos os funcionários do Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra (SP), perceberam uma presença constante no local: um cachorro que decidiu permanecer lá depois que a dona a quem ele tanto amava, foi enterrada.



Alegre, amável e fiel, ele recebeu o nome de Bob Coveiro, virou uma personalidade na cidade e animou pessoas em luto. Na segunda-feira (25/10), foi a vez de Bob ser velado e homenageado. De acordo com a ONG Patre, que prestava cuidados a ele, o cachorro morreu após ser atropelado por um motociclista quando seguia um funcionário que ia para casa. O homem não prestou socorro e o animal não resistiu

Em um gesto de gratidão pelos momentos de alegria, os funcionários do cemitério prepararam um velório. O corpo foi colocado em um caixão com flores e uma coroa de rosas escrita “saudade eterna”.

Bob ficou conhecido na cidade e na internet após jornais locais noticiarem sua história. Um perfil no Facebook criado por voluntários da ONG Patre auxiliou a “fama” do animalzinho.

De acordo com a instituição, familiares da dona tentaram levar o cachorro para casa, mas ele não queria sair do local. Nos 10 anos que ficou no cemitério, Bob recebia cuidados de funcionários, clínicas veterinárias e da ONG.

O anúncio da morte de Bob, feito no perfil dedicado a ele, gerou, centenas de comentários e cmpartilhamentos. Moradores da cidade, funcionários do cemitério e seguidores que se apegaram ao mascote lamentaram a partida dele.

“Meus sentimentos pra todos que cuidaram dele com amor”, disse um perfil. “Ai que triste, meu Deus, eu amava ele!”, disse outra moradora da cidade. “Meus sentimentos a toda equipe do cemitério que cuidava tão bem do nosso amado Bob Coveiro .Vai com Deus anjinho que São Francisco de Assis o receba no céu dos doguinhos”, disse outra.

Uma moradora da cidade resumiu a importância de Bob no cemitério. “MUITO triste! Bob era cheio de vida e dava vida e alegria a todos que o conheciam”, declarou. Outro torce para que ele reencontre a tutora, a quem foi tão fiel. “Fiquei triste com a notícia. Agora ele vai encontrar a sua querida dona. Descanse em paz Bob.Deixará saudades em todos nós“, disse outro.



O caso, de acordo com a ONG, está em investigação pela polícia da cidade.