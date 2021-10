Vídeo: homem morre após ser esmagado por brinquedo de parque; veja

O “Superman” era uma das atrações do Super Park | Foto: Reprodução

ITU (SP)- William Ribeiro de Oliveira, de 29 anos, morreu na noite desta quinta-feira (28), após o acidente no brinquedo “Superman”, em um parque de diversões na cidade de Itu, em São Paulo.

Um funcionário do parque relatou à polícia que William Oliveira abriu a grade de segurança com o brinquedo em funcionamento e ficou em pé. Na sequência, ele teria perdido o equilíbrio, sendo lançado ao chão e atingido pela estrutura do próprio brinquedo.

“O brinquedo amassou um monte de gente”, diz um dos presentes, no instante em que as imagens registram pessoas estiradas no chão na base do brinquedo, logo abaixo do módulo onde ficam os assentos.

No vídeo, é possível constatar o desespero das pessoas ao redor do brinquedo diante dos feridos.

O “Superman” era uma das atrações do Super Park, um parque de diversões que costuma se estabelecer por temporadas em cidades do interior de São Paulo.

De acordo com a página da empresa no Facebook, o parque entraria em funcionamento no último dia 24 de outubro em um terreno no bairro Cidade Nova I, em Itu. Antes disso, o Super Park passou pelo município de Sorocaba.

Na rede social, antes do acidente, a empresa havia publicado vídeos que mostram o brinquedo Superman em funcionamento.

Funcionários serão investigados

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), um operador de empilhadeira, de 24 anos, e um ajudante geral, de 33, ambos funcionários do parque de diversões, serão investigados.

A morte do jovem foi registrada como homicídio, enquanto o caso dos cinco feridos foi apontado como lesão corporal pelo plantão da delegacia da cidade. A polícia solicitou perícia aos institutos Médico Legal (IML) e de Criminalística (IC).

