Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 64 anos em São Paulo

Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos | Foto: Reprodução da Internet

SÃO PAULO - A renomada jornalista e colunista de política Cristiana Lôbo morreu nesta quinta-feira (11), em decorrência de um mieloma múltiplo - câncer na medula óssea. Ela tinha 64 anos e estava internada no hospital Albert Einstein, em São Paulo.



A comunicadora deixa o marido, Murilo, dois filhos, Gustavo e Bárbara, e dois netos, Antônio e Miguel.

Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, até se mudar para Brasília. Contratada pelo jornal "O Globo", foi setorista do Ministério da Saúde – época em que viu ser criada a carteira de vacinação. Acompanhou de perto também as decisões do Ministério da Educação.

Ainda no "Globo", trabalhou na coluna Panorama Político. Depois de 13 anos no jornal, assumiu a coluna política do jornal o "Estado de S. Paulo". A estreia na televisão foi na GloboNews, em março de 1997.

Naquele mês, passou a integrar o time de comentaristas do Jornal das Dez – analisando os principais fatos da política e os bastidores do poder. E marcou presença nos telejornais da casa.

Comandou também o programa Fatos e Versões e a coluna os Bastidores da Política, no G1.

*Com reprodução do G1





Leia mais:

Falta de manutenção no helicóptero causou acidente que matou Boechat