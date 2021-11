No Mato Grosso, menina de oito anos morre com picada de jararaca

A criança estava junto com o pai próximo a um córrego quando foi picada pelo animal peçonhento | Foto: Reprodução da Internet

Mato Grosso - Responsáveis por mais de 90% dos acidentes com cobras no Brasil, a picada da cobra jararaca fez uma vítima fatal em um sítio na zona rural de Colniza (a 1.065 quilômetros de Cuiabá). Melissa de Oliveira Gudê, de oito anos, foi picada por uma cobra de espécie jararaca, chegou a ser socorrida e internada no hospital da cidade, mas não resistiu.



Segundo a direção do hospital, a criança estava junto com o pai próximo a um córrego quando foi picada pelo animal peçonhento.

A perna da menina apresentou inchaço e sangramento. | Foto: Reprodução da Internet

No Hospital Municipal André Maggi (HMAM), ela tomou oito ampolas de soro antiofídico e seria transferida para Cuiabá. A criança seria transferida horas depois para a capital mato-grossense, mas não resistiu e faleceu. A menina chegou em torno de 1 hora a 3 horas depois de ter sido picada.



A perna da menina apresentou inchaço e sangramento.

*Com informações do G1

Leia mais:

Mulher fica com o pé roxo e unha amarela após pisar em piolho-de-cobra

Bebê de 1 ano é picado por jararaca no quintal da casa da avó; confira