Vídeo: Em acidente, homem voa, dá quatro piruetas e cai em asfalto

O motoqueiro ficou gravemente ferido após colidir a moto em um carro, por volta das 6h50 deste domingo | Foto: Reprodução da Internet

São Paulo (SP) - Os riscos de transitar, em alta velocidade, pode levar a consequências fatais. Na manha deste domingo (21), um grave acidente envolvendo um motoqueiro e um carro aconteceu na Rua Mangualde, no Jardim São Luiz, zona Sul de São Paulo.



O motoqueiro ficou gravemente ferido após colidir a moto em um carro, por volta das 6h50 deste domingo. Imagens gravadas por câmera de monitoramento mostram o acidente. Com o impacto, que ocorreu de frente, o homem deu quatro piruetas e foi arremessado por cima do automóvel.

Segundo a Polícia Militar, a vítima foi socorrida ao Pronto-Socorro Campo Limpo, também na zona sul da capital. O Corpo de Bombeiros enviou duas viaturas ao local do acidente para prestar atendimento. O 47º Distrito Policial, no Capão Redondo, é responsável por investigar o caso. Não há informações sobre o quadro de saúde dos envolvidos no acidente.

Confira o vídeo do acidente:

*Com reprodução do SBT News

