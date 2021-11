Mais de 40 cidades em SP cancelam carnaval 2022 por causa da pandemia

Outra justificativa citada é a situação econômica de alguns municípios, que alegam não ter verba para a festa | Foto: NELSON ANTOINE/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

SÃO PAULO (SP)- Ao menos 43 cidades do estado de São Paulo decidiram cancelar o carnaval em 2022 por conta da pandemia de coronavírus.

Será o segundo ano consecutivo que o evento não ocorrerá nesses municípios. Embora as taxas de ocupação estejam baixas e os índices da doença registrem melhoras no comparativo com os piores meses da pandemia, na avaliação de alguns gestores municipais, o momento é de cautela.

As prefeituras temem que a folia possa gerar uma nova onda de contaminação do coronavírus e volte a elevar o número de casos e óbitos.

Outra justificativa citada é a situação econômica de alguns municípios, que alegam não ter verba para a festa.

Na capital paulista, o cronograma segue mantido. No início do mês, a prefeitura recebeu 867 inscrições para desfiles de blocos de rua.

A realização da festa depende da situação da pandemia, mas a gestão municipal já sinalizou que o evento deve ocorrer sem restrições sanitárias. A previsão é a de que 15 milhões de pessoas participem do Carnaval 2022 na capital paulista.

Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional de São Paulo, as cidades têm autonomia para decidir sobre a realização do evento e não precisam informar a gestão estadual.

Veja a lista das cidades paulistas que já decidiram cancelar o carnaval:

Barrinha, Borborema, Botucatu, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Cunha, Dobrada, Dumont, Franca, Guariba, Guatapará, Ibitinga, Itápolis, Itatiba, Itupeva, Jaboticabal, Jarinu, Jundiaí, Lins, Marília, Mogi das Cruzes, Monte Alto, Monteiro Lobato, Natividade da Serra, Paraibuna, Pitangueiras, Poá, Potirendaba, Pradópolis, Roseira, Salesópolis, Santa Ernestina, Santa Isabel, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Simão, Sorocaba, Suzano, Taquaritinga, Taubaté, Ubatuba e Várzea Paulista.

G1*

Leia mais:

David Almeida confirma realização de Carnaval 2022

Queiroga alerta que é preciso cautela em decisões na pandemia