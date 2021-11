Santa Dulce não terá mais feriado nacional após recuo de senador

O parlamentar mudou de de ideia para evitar impactos econômicos de um novo feriado no país. | Foto: Divulgação

Após a aprovação do projeto no Senado que previa um feriado nacional para Santa Dulce, o senador baiano Ângelo Coronel voltou atrás e agora o projeto em homenagem à Santa propõe apenas um dia nacional. Segundo o Senado, o parlamentar mudou de de ideia para evitar impactos econômicos de um novo feriado no país. Outro ponto que fez Coronel alterar o projeto foi para minimizar as possíveis dificuldades na aprovação da iniciativa.

Além de não ser mais um feriado, a data também foi alterada. Com a mudança, o dia 13 de agosto passa a ser o Dia Nacional da Santa Dulce dos Pobres, desde que seja aprovado na Câmara.

A data foi escolhida porque já é tradicionalmente o dia de homenagens à Santa Dulce na Bahia. O projeto foi aprovado no Senado na última quinta-feira (18), e agora será analisado na Câmara de Deputados.

Leia mais:

Senado aprova projeto que cria mais um feriado nacional

Dez mil brasileiros participam da canonização de Irmã Dulce