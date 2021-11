Caixão quebra e corpo cai dentro da cova em cemitério; veja vídeo

O caso aconteceu no Rio de Janeiro | Foto: Reprodução

São Pedro da Aldeia (RJ) - Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram o desespero de uma família depois que o caixão em que velavam um parente se quebra e o corpo da vítima cai dentro da cova, em cemitério localizado em São Pedro da Aldeia, na região dos Lagos do Rio de Janeiro.

No vídeo, é possível escutar e ver o desespero e revolta das pessoas ao tentar remover o corpo do homem de dentro da cova. Uma mulher grita "é meu pai" e afirma que vai pedir indenização à funerária.

O incidente aconteceu no cemitério municipal da cidade e o prefeito da região, Fábio do Pastel, se manifestou, também pelas redes sociais, para comentar o caso.

"Me solidarizo com a família enlutada e registro aqui o compromisso de investigar o ocorrido e de tomar as medidas cabíveis", afirmou.

Corpo de pastor que prometeu ressuscitar foi enterrado

Em Goiatuba, interior de Goiás, após três dias de espera, o corpo do pastor Huber Carlos Rodrigues foi enterrado. O religioso ficou conhecido por afirmar que ressuscitaria no terceiro dia após a sua morte.

A pedido da esposa do pastor, os restos mortais do homem foram conservados em uma sala refrigerada até o fim do prazo: às 23h30 do terceiro dia. Ao verificar que ele continuava sem vida após o período, o corpo foi liberado para o sepultamento.

Durante o enterro, participantes exigiram, em coro, que a tampa do caixão fosse aberta. No entanto, o coveiro negou à solicitação. Apesar dos protestos, a cerimônia aconteceu normalmente.

