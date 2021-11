Vídeo: professor questiona aluna sobre estupro e gera revolta; entenda

O caso gerou revolta | Foto: Reprodução

Belém (PA)- Um vídeo que causou revolta na internet na noite desta quinta-feira (25) mostra um professor de medicina questionando uma aluna, durante a aula, se ela gostaria de usar lubrificante quando fosse estuprada ou se preferia “no seco”.

O homem seria docente do Centro Universitário Metropolitano da Amazônia (Unifamaz) e da Universidade do Estado do Pará (Uepa), instituições com sede em Belém, no Pará.

As imagens registram a frase sendo dita após o docente, que ensinava somente mulheres a fazer um processo de intubação em paciente, usando um boneco, questionar se a estudante havia lubrificado o tubo. Ela admite que não.

Veja o vídeo:

| Autor: Reprodução





Em vez de imediatamente explicar o que deveria ser feito e prosseguir a aula, o docente lança: “Quando a senhora for estuprada vai levar KY ou vai preferir no seco mesmo?”, disse.

O caso foi denunciado pelo perfil no Twitter @tantotupiassu. O dono do tuíte conversou com a reportagem do Metrópoles e afirmou que a denúncia foi realizada anonimamente por uma pessoa que pediu para ter o nome resguardado.

No post, o dono do perfil pediu que a Polícia Civil de Belém e o Ministério Público do Pará tomem providências contra o professor.

*Metrópoles

Leia mais:

Homem é preso por estuprar vizinha de 13 anos no Pará

Homem é assassinado após ser filmado beijando enteada de 6 anos