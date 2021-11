Homem descobre um ovo de solitária vivo na cabeça por décadas

A teníase é adquirida ao consumir carne mal cozida contendo a larva, que no intestino torna-se adulta e provoca sintomas intestinais, além de haver reprodução e liberação de ovos. | Foto: Divulgação

Um homem de 38 anos ficou acamado e bastante doente em um estado de confusão mental, nos Estados Unidos. Durante a madrugada, a esposa o encontrou tremendo e resolveu leva-lo às pressas para um atendimento médico.

Ao chegar no pronto socorro, ele teve uma convulsão generalizada e então foi submetido a exames de ressonância magnética e tomografia computadorizada da cabeça.

Para a surpresa da esposa e da equipe médica, o homem possuía, há décadas, o ovo de uma solitária viva na cabeça. A doença é a chamada neurocisticercose, quando as larvas da Taenia Solium invadem o cérebro e geram cistos entre os neurônios.

A infecção é causada pelo consumo de carne de porco contaminada com ovos do parasita. O estudo de caso foi publicado no The New England Journal of Medicine.

Após tratamento no hospital, o homem recebeu alta no quinto dia após a internação. Depois, foi verificada a diminuição do edema e o homem não teve mais convulsões por três anos.

Causa

A teníase é adquirida ao consumir carne mal cozida contendo a larva que, no intestino, torna-se adulta e provoca sintomas intestinais, além de haver reprodução e liberação de ovos. Já na cisticercose, a pessoa ingere os ovos da Taenia Solium, que podem romper no organismo da pessoa, havendo liberação da larva, conhecida por cisticerco, atingindo a corrente sanguínea e chegando em várias partes do corpo, como músculos, coração, olhos e cérebro, por exemplo.





