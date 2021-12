Vídeo: DJ Ivis aparece em show em São Paulo e é vaiado pela plateia

Durante o show "Noite do Piseiro", DJ Ivis foi convidado a subir no palco por Tarcísio do Acordeon | Foto: Divulgação

Iverson de Souza Araújo, conhecido como DJ Ivis, recebeu vaias na noite de sábado (4), em um show em São Bernardo do Campo (SP). Em liberdade, o cantor é acusado de violência doméstica contra a ex-mulher.

Durante o show "Noite do Piseiro", DJ Ivis foi convidado a subir no palco por Tarcísio do Acordeon. Em vídeo que circula nas redes sociais, é possível ver que a plateia logo demonstrou insatisfação e pediu que o músico se retirasse da apresentação. Assista:

Pra ver: Tarcísio do Acordeon foi colocar o DJ Ivis no palco em um show ontem, e o público vaiou, tanto que ele saiu imediatamente. Que seja assim em todos os lugares, porque esse povo podre do piseiro vai continuar apoiando ele... pic.twitter.com/Gt7T8XNBdS — @fllp.📍 (@Fellipe_HFF) December 5, 2021





DJ Ivis foi preso em em 14 de julho, depois de agredir a ex-mulher Pamella Holanda. A Vara Única da Comarca de Eusébio, no Ceará, no entanto, proferiu decisão de soltura do compositor, tecladista e cantor.

O caso ganhou repercussão nacional quando Pamella divulgou vídeos, em 11 de julho, nos quais é possível ver DJ Ivis agredindo ela dentro de casa em diferentes situações. Nas imagens, o cantor puxa a vítima pelo cabelo, utiliza a própria camiseta para golpeá-la e aplica socos e chutes, inclusive na frente da filha do antigo casal.

Em 17 de julho, já depois da prisão, DJ Ivis publicou um vídeo pedindo desculpas e dizendo que errou. Já no início de agosto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou um pedido de habeas corpus da defesa e manteve a prisão preventiva do cantor. Agora, apesar da decisão da Vara Única da Comarca de Eusébio, o alvará de soltura ainda não foi expedido, segundo o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE).