Vídeo: criança fica pendurada em janela de prédio e vizinhos filmam

Rio de Janeiro (RJ)– O vídeo de uma criança que se pendura no parapeito de janela no segundo andar, em um edifício causou pânico entre os vizinhos da família da criança e viralizou nas redes sociais.

O prédio fica localizado em Niterói, no Rio de Janeiro. As imagens foram registradas na última segunda-feira (6), por uma moradora que faz o alerta à família.

A cinegrafista usa o buraco na tela do seu apartamento para colocar o celular para fora e fazer o registro.

O menino subiu na janela, que estava aberta e ficou em pé no trilho do vidro. Aparentemente, não há telas de proteção no apartamento.

Vizinhos contaram que havia uma proteção, que não é possível de ser identificada, nem pelo vídeo e nem no local onde a situação aconteceu.

“Um pedreiro viu a criança na janela e alertou os moradores dos prédios no condomínio. Infelizmente a pessoa que fez o vídeo pegou pela metade, aquela cena horrível. Trabalho na Rua Ministro Otávio Kelly e estava escutando o pedreiro gritando: ‘senhora, a criança na janela!’. Eu estava lavando louça, fui para a varanda e vi a criança passeando no parapeito”, disse uma testemunha ao site Enfoco Niterói.

As imagens também mostram o pânico a mulher que retira a criança da janela. Ela estava com parentes na varanda do apartamento, sem ver que a criança estava na janela do quarto.

Segundo testemunhas, o menino ficou equilibrado no parapeito da janela, andando de um lado para outro, por cerca de cinco minutos.

