Confeiteira viraliza com bolo inusitado de Pabllo Vittar e Lula

Os bolos da confeiteira Fátima Durães, de 52 anos, dão o que falar por conta dos pedidos inusitados, mas desta vez, uma encomenda "inusitada" viralizou nas redes sociais.

O item foi encomendado para a festa surpresa de um morador de São Paulo e traz um meme do ex-presidente Lula abraçado com a cantora Pabllo Vittar, com a mensagem:

“Pabllo Vittar está grávida e o filho é o Brasil em 2022”.

A confeiteira responsável pela “obra” disse que achou a proposta apresentada pela cliente bastante divertida.

“Foi engraçado, falei: ‘meu Deus do céu, esse povo não tem mais o que inventar’”, conta Fátima, entre risadas.

Logo que a foto do bolo viralizou, ela disse já ter recebido várias outras encomendas do mesmo modelo e algumas ainda mais inusitadas.

“Um rapaz acabou de me pedir um bolo pra sexta-feira (10) com uma foto da Dilma tomando uma cerveja, escrito ‘Saudade da minha ex’. O pessoal liga e pede o desenho e eu só faço”, comenta.

