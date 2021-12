Asas de avião quebram e aeronave cai em fazenda. Veja vídeo

| Foto: Divulgação

Um piloto viveu momentos de tensão após o avião agrícola que pilotava ter as asas quebradas, provocando a queda da aeronave. O caso aconteceu em uma fazenda no município de Lago da Confusão, no Tocantins, e foi registrado em vídeo por espectadores. Ainda não há informações sobre a data do acidente.

Na gravação, é possível observar o momento em que o avião aciona o mecanismo para pulverizar a plantação, quando as asas se dobram e a aeronave perde controle, caindo logo em seguida. As pessoas que registram o ocorrido se desesperam com a cena. Confira o vídeo:

| Autor: Divulgação





A empresa dona da aeronave prefixo PT-UZI informou que, apesar da gravidade das imagens, o piloto está vivo e sofreu duas fraturas, sendo uma na clavícula e outra em uma das pernas. A companhia teria sido contratada para realizar o serviço de pulverização da plantação.

Leia mais:

Vídeo: criança fica pendurada em janela de prédio e vizinhos filmam

Homem é sentenciado à morte por levar “Round 6” para Coreia do Norte

Cachorro sente bebê chutar na barriga da dona e vídeo viraliza; veja