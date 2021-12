Vídeo: motociclistas são atropelados por caminhão e sobrevivem

| Foto: Divulgação

Dois jovens ficaram feridos depois de uma colisão entre uma motocicleta e um caminhão, em um cruzamento da avenida Joaquim Gomes de Souza, na cidade de Pontes e Lacerda (443 km de Cuiabá). O acidente aconteceu nesta sexta-feira (10) e as vítimas pararam embaixo do veículo de carga.

As imagens impressionantes mostram o momento da colisão, onde a motocicleta colide na lateral do caminhão, que não respeita a preferencial. Ambos ocupantes da moto param embaixo do veículo, um deles consegue sair rapidamente, porém um das rodas do caminhão passa por cima do outro rapaz.

Conforme o Soldado Farias, da 8ª Companhia do Corpo de Bombeiros, o condutor da motocicleta teve apenas lesões no pé. Já o que estava na garupa apresentava estado de saúde mais preocupante. Durante atendimento pré-hospitalar, ele estava consciente, o que ajudou no resgate. A suspeita é de que ele tenha sofrido fratura no tórax.

