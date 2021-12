Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, sofre acidente de moto

O general foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros | Foto: Divulgação

Na madrugada deste sábado (25), o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de 58 anos, sofreu um acidente de moto na cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a ocorrência do Corpo de Bombeiros fluminense, o acidente foi na avenida Paulo de Frontin, altura da Praça da Bandeira, próximo ao acesso ao Elevado, na zona norte. O ex-ministro teria caído ao desviar de um carro. Bombeiros foram acionados por volta das 23h37 e socorreram o general para o Hospital Central do Exército, em Benfica, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde passou por avaliação e segue em observação.

O general foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros com contusões no tórax e no ombro e foi levado ao Hospital Central do Exército, no bairro do Benfica.

Pazuello teve algumas fraturas nas costelas e, por isso, passou por cirurgia no tórax.

Segundo o Comando Militar do Leste, o ex-ministro está em observação com quadro estável. Leia a nota abaixo.

Em resposta à sua demanda enviada por mensagem eletrônica, no dia 25 de dezembro de 2021, a Seção de Comunicação Social do Comando Militar do Leste (CML) informa que ontem, dia 24, por volta de 23h40, o General de Divisão Eduardo Pazuello sofreu um acidente de moto, na Praça da Bandeira, Rio de Janeiro.

O General foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Central do Exército (HCE), onde foram constatadas fratura na clavícula direita e em arco costal. No momento, encontra-se em observação com quadro estável de saúde, não correndo risco de morte.

*Com informações do SBT Notícias

