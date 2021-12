Lago é interditado por risco de ataque de piranhas

Piranhas encontrados | Foto: Divulgação

O aparecimento de piranhas no lago municipal de Irani, no Oeste catarinense, gerou alerta do Corpo de Bombeiros Voluntários. Em um texto publicado na quinta-feira (23/12), a instituição orientou que as pessoas não entrassem no local para evitar acidentes.

Os peixes foram encontrados por um pescador. Em um comunicado assinado pelo comandante da corporação, Sandro Alves Pereira, diz-se que os animais não são comuns no local e devem ter sido inseridos no lago por ação humana.

Uma reunião entre os bombeiros e lideranças do município está marcada para os próximos dias. O objetivo é definir providências para garantir a segurança dos frequentadores do local.

*Com informações do Metrópoles

