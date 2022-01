Vídeo: apresentador do SBT desmaia ao vivo e sofre 5 paradas cardíacas

Rafael Silva tem 36 anos | Foto: Reprodução

O apresentador Rafael Silva teve um mal súbito e desmaiou ao vivo nessa segunda-feira (3).

Segundo informações repassadas pelo jornalista Kadu Lopes, no Jornal das 7, da TV Alterosa, afiliada do SBT no Sul de Minas, emissora em que Rafael trabalha, o quadro de saúde do apresentador é estável.

Rafael foi socorrido rapidamente e levado para o hospital Humanitas, onde está internado na UTI. Segundo o Extra, no caminho, ainda sofreu cinco paradas cardíacas.

“Ele está reagindo ao tratamento e está se movimentando com as mãos e os pés. Isso é bom, segundo os médicos. Apesar da angústia, trago esta notícia com alegria. Ainda não sabemos o que aconteceu com o Rafael”, disse Kadu.

Rafael Silva tem 36 anos e é apresentador do Jornal das 7, mas está cobrindo férias de Ademir Santos para Alterosa Alerta Sul de Minas. Ele gravava para o matutino quando passou mal.

Veja vídeo:

