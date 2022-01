Jovem faz TikTok ao lado da mãe com câncer e viraliza

| Foto: Divulgação

A tiktoker Stephanie Mecco viralizou na web nos últimos dias após publicar um vídeo dançando na rede social ao lado de sua mãe. Com câncer, sua genitora estava desacordada e ela estava com outra pessoa no quarto do hospital. Após ser muito criticada, ela publicou uma sequência de stories em seu Instagram se defendendo das críticas.

O vídeo conta com quase 10 milhões de views e traz uma declaração de Sthe, como é conhecida, para sua mãe. “Vídeo gravado ontem (30)… Hoje o ano se encerra e você se foi com ele. Te amo demais mãe, descanse em paz !! Obrigado por tudo. Um dia nos vemos”, escreveu ela. Confira a publicação.

@ste_mecco Vídeo gravado ontem… Hoje o ano se encerra e vc se foi com ele … te amo demais mãe, descance em paz !! Obg por Td ❤️😭🙏🏻 Um dia nos vemos. Último TK ♬ Olhei Pra Ela Deu Match - Lacoste dos Fluxo





A garota ainda publicou uma declaração em seu Instagram.

" Mãe, no dia 1 pedi para você se comunicar de alguma maneira, dizendo que está bem e você me respondeu. Fez nosso último vídeo viralizar e ele explodiu. Você amava me ver dançar, me incentivava e, o principal, sempre estava disposta a gravar vídeo comigo. Realizei o nosso sonho de atingir 100 mil seguidores lá. Isso tudo é graças a você !! Minha anjinha e estrela. Óbvio que queria você aqui comigo, mas, talvez, Deus sabia que você me ajudaria melhor aí de cima. Te amo demais " , escreveu a jovem

Nas redes sociais, entretanto, muitas pessoas a detonaram por sua atitude. Tanto no twitter, com o vídeo viralizando, quanto nos comentários do Tik Tok, ela foi muito criticada.



Alguns dias depois, nesta quarta-feira (5), ela voltou à rede social de vídeos e mandou uma mensagem para todas as pessoas que a criticaram.

“Eu estou vindo aqui falar sobre o vídeo que está repercutindo e sobre os ataques que eu estou recebendo. Primeiramente, a minha mãe não tinha falecido na hora do vídeo. Minha mãe estava em uma luta contra o câncer há um ano e teve altos e baixos. E, na última semana de dezembro, ela piorou muito e precisou ser internada. Então, o quadro que ela estava era quase um coma, mas ela estava consciente. Tudo o que a gente conversava com ela, ela fazia movimentos com a cabeça. O último dia que eu fui visitá-la foi na quinta (30), a gente ia beijava, colocava música para ela escutar. Eu perguntei para ela ‘mãe, podemos gravar um Tik Tok?’ e ela amava, me incentivava, então gravamos. E foi apenas isso”, se explicou.

*Com informações do Metrópoles

