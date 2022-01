Barragem em MG transborda e BR-040 fica interditada; veja vídeo

A Mina de Pau Branco é de propriedade da mineradora Vallourec | Foto: Reprodução

O dique de uma barragem da Mina de Pau Branco, em Nova Lima (MG), transbordou neste sábado (8). A estrutura serve para conter a água da barragem e cedeu após chuvas intensas na região.

A Mina de Pau Branco é de propriedade da mineradora Vallourec. Não se trata de rompimento, como anteriormente informado pelo Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG). A informação foi corrigida.

“[O dique] se encontra íntegro, não há nenhum tipo de rompimento, de problema estrutural, simplesmente houve uma situação de transbordamento e não há nenhuma vítima fatal ou nenhuma comunidade que esteja em risco nesse momento que demande qualquer tipo de ação de evacuação”, informa o porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), tenente Pedro Aihara.

“Em decorrência da quantidade de água das chuvas, elas foram direcionadas para esse local e ocorreu um transbordamento dessa estrutura”, explica Aihara.

A água que transbordou desce pela BR-040 e impede a passagem de veículos no local. De acordo com o tenente Pedro Aihara, não há previsão de liberação da via e o trânsito ficará prejudicado nas próximas horas.





“O pessoal confundiu muito porque dia 8 é o dia do teste mensal de sirenes. Então esse teste acontece sempre. Devido a chuvas tá todo mundo em estado de alerta, aí fica preocupante”, esclareceu o diretor da Defesa Civil da cidade de Nova Lima, William.

Veja vídeos do transbordamento:

