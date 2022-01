Veja vídeo do resgate de crianças após deslizamento de cânion em MG

As crianças foram resgatadas com vida | Foto: Reprodução

Um deslizamento de um imenso bloco de rocha de um dos cânions de Capitólio, em Minas Gerais causou um grave acidente na tarde deste sábado (8).

O pedaço de rocha se soltou e atingiu duas lanchas que estavam atracadas no Lago de Furnas. Informações preliminares indicam que cerca de 15 pessoas teriam ficado feridas e, ao menos três teriam morrido.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que duas crianças são resgatadas do acidente. Visivelmente emocionadas e com ferimentos, as crianças reencontram com familiares.

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) confirmou o acidente e disse que a ocorrência pode ter sido provocada por uma “tromba d’água”, junto com o deslocamento de pedras.

Equipes das cidades de Passos e Piumhi e um helicóptero de Varginha estão em deslocamento na região.

