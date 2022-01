Cânion: Bombeiros confirmam 5 mortes e 20 desaparecidos em acidente

Segundo o coronel Edgard Estevo, comandante dos bombeiros no Estado, pelo menos 40 militares trabalhando na ocorrência mais equipes devem chegar a região. | Foto: Divulgação

Capitólio (MG) - Com cinco mortes já confirmadas, o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais estima que há 20 desaparecidos após em Capitólio, no Lago de Furnas (MG), onde um paredão rochoso despencou em cima de lanchas neste sábado (8).

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra quando um grande bloco de pedras desaba na água do lado, que é um dos pontos turísticos da região.

Segundo o coronel Edgard Estevo, comandante dos bombeiros no Estado, pelo menos 40 militares trabalhando na ocorrência mais equipes devem chegar a região. Mergulhadores trabalham na busca das vítimas até o início da noite e devem retomar os procedimentos neste domingo (9).

Uma aeronave que partiria da região foi impedida de decolar, com destino a Belo Horizonte, porque chove muito na região do acidente, que deixou, ainda, 30 pessoas feridas. Ainda segundo os bombeiros, três feridos foram encaminhados para a Santa Casa de Passos, quatro para a Santa Casa de São João da Barra (MG), três para o Hospital de Piruí e 23 para a Santa Casa de Capitólio. Porém, estes últimos, já foram liberados.

Peritos Criminais da Polícia Civil (PCMG) também chegaram ao local do desabamento, por volta das 16h30, para investigar as causas do acidente e identificar os dados e um Médico-Legista de Passos que vai iniciar a necropsia das vítimas.

Acompanhe momento do acidente:

| Autor:

* Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Vídeo mostra turistas antes de cânion desabar em MG: “Saiam daí"

Veja vídeo do resgate de crianças após deslizamento de cânion em MG