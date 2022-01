Onça foge e zoológico de Brasília (DF) é evacuado

O animal tem quatro anos de idade | Foto: Divulgação

Brasília (DF) - Uma onça suçuarana escapou do seu recinto no Jardim Zoológico de Brasília, no Distrito Federal, neste sábado (8), causando medo nos visitantes. O local precisou ser, imediatamente, evacuado e não tem previsão de reabertura.

Funcionários e o Batalhão de Polícia Ambiental trabalham na recaptura do animal, de acordo com informações da assessoria de comunicação da instituição, que já foi localizado, segundo um comunicado oficial e está na área interna do zoológico , não oferecendo riscos para a população do Distrito Federal.

O animal tem quatro anos de idade e foi criado desde filhote no zoológico da capital do país.





"Ela chegou ao Zoo em 2018, e, por ter sido criada e crescida sob cuidados humanos, é um animal manso que está habituado com a equipe técnica", afirma a assessoria.

Ainda de acordo com o comunicado do Jardim Zoológico, não há histórico de fugas no recinto em que o animal estava.

"Trata-se de um espaço que abrigava felinos de grande porte há mais de 20 anos. A diretoria irá investigar para saber o que causou a fuga do animal e tomará as medidas necessárias cabíveis".

* Com informações do TNH1

Leia mais:

Onça pintada atravessa rio no Amazonas e encanta; veja vídeo incrível

Vídeo: Onça-pintada luta e crava presas em jacaré em rio no Pantanal