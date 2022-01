Sobe para 8 o número de vítimas de tragédia em Capitólio (MG)

Logo após o acidente, 23 pessoas feridas obtiveram alta hospitalar após serem atendidas na Santa Casa de Capitólio | Foto: Reprodução

Equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais localizaram, na manhã deste domingo (9), o oitavo corpo vitimado pelo acidente em Capitólio, Minas Gerais.

Restam ainda dois desaparecidos na tragédia causada pelo desprendimento de um bloco de rocha de um dos cânions no Lago de Furnas. Quatro embarcações foram atingidas.

O corpo encontrado é de um homem, mas ainda não há detalhes sobre a identidade da vítima. Localizado intacto e inteiro, o cadáver está sendo periciado pela Polícia Civil, no posto de comando dos bombeiros montado na região, e seguirá para o Instituto Médico-Legal (IML).

As buscas contam com equipes de pelo menos três destacamentos dos bombeiros e têm apoio de quatro lanchas e três motos aquáticas, além do helicóptero da corporação.

Logo após o acidente, 23 pessoas feridas obtiveram alta hospitalar após serem atendidas na Santa Casa de Capitólio.

A Santa Casa de Passos recebeu três pacientes. Para a Santa Casa de São João da Barra, foram encaminhadas quatro pessoas. Mais dois feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.

Santa Casa de Passos

Dois sobreviventes com ferimentos mais graves foram encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Um desses pacientes é uma mulher de 47 anos, do Rio de Janeiro, com um trauma no rosto. Ela passou por cirurgia de reconstrução facial e está estável.

A unidade hospitalar também recebeu um homem de 26 anos, de Pimenta (MG). Ele também tinha traumatismo na face e passou por exames diagnósticos.

