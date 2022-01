Veja quem são as vítimas da tragédia em Capitólio

Veja quem são as vítimas | Foto: Reprodução

Minas Gerais (MG)- A tragédia que aconteceu neste sábado (8) em Minas Gerais deixará famílias enlutadas.

Oito corpos das vítimas do deslizamento de um paredão de cânion no lago de Furnas, em Capitólio, já foram identificados. Algumas pessoas da lista abaixo continuam desaparecidas.

São eles:

- Sebastião Teixeira dos Santos, 60 anos (idade aproximada) - Militar reformado de Serrania PMMG

- Maria Helena (esposa do Sebastião), 58 anos aproximadamente

- Filho de Sebastião (apelido Lula) 30 anos

- Nora de Sebastião..

- Geovane Silva, de 10 anos, neto de Sebastião

- Thiago, 30 anos aprox. apelido água gelada (sobrinho do Sebastião) de São José da Barra.

- Júlio do Cassemiro (São José da Barra)

- Casal de amigos de Sumaré.. Camila Silva e Maycon Douglas..a mãe Carmem Pinheiro (desaparecidos).

- Rodrigo Marinheiro é quem pilotava a lancha. Ele trabalhava naquele local há quatro anos, natural de Betim-MG, era casado e era para estar de folga no dia da tragédia.

As buscas foram retomadas na manhã deste domingo (9) e contam com equipes de pelo menos três destacamentos dos bombeiros e têm apoio de quatro lanchas e três motos aquáticas, além do helicóptero da corporação.

Logo após o acidente, 23 pessoas feridas obtiveram alta hospitalar após serem atendidas na Santa Casa de Capitólio.

A Santa Casa de Passos recebeu três pacientes. Para a Santa Casa de São João da Barra, foram encaminhadas quatro pessoas. Mais dois feridos foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.

