Premonição? Foto de 2012 já mostra rachadura em pedra de Capitólio

A imagem de uma rachadura em um dos paredões do cânion em Capitólio (MG), capturada em 10 de março de 2012, viralizou nas redes sociais.

O acidente deste sábado matou oito pessoas e deixou vários feridos.

O registro feito pelo médico Flávio Freitas há dez anos mostra uma lancha e banhistas próximo a uma fenda na pedra.

"Essa pedra vai cair", escreveu Freitas. Até as 10h30 deste domingo (9), a publicação contava com 93 mil compartilhamentos.

"Demorou... Mas um dia cumpriu seu destino. Uma pena que foi na hora errada para algumas pessoas", escreveu uma pessoa no post. " Infelizmente aconteceu, caiu", disse outra.

Até as 10h50 deste domingo (9), o Corpo de Bombeiros havia confirmado oito mortos, três mulheres e cinco homens. Outras duas vítimas não foram encontradas. As buscas pelas vítimas desaparecidas foram suspensas na noite de sábado, devido à falta de visibilidade e às condições climáticas, e retomadas por volta das 5h deste domingo.

De acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, os corpos dos mortos confirmados pelos bombeiros foram enviados ao IML (Instituto Médico-Legal) de Passos. Todas as vítimas estavam na mesma embarcação, denominada Jesus. A rocha que caiu atingiu pelo menos quatro lanchas.

A Defesa Civil diz acreditar que as mortes ocorreram por afogamento ou impacto do rochedo com a embarcação. As vítimas também terão as digitais coletadas, que serão encaminhadas ao Instituto de Análises e, se necessário, à Polícia Federal para a identificação dos corpos.

