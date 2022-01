Vídeo: a gritos de “Zé Piquinha”, mulher destrói carro do companheiro

| Foto: Divulgação

Gama (DF) - Moradores da Quadra 10, no Setor Central do Gama, registraram o momento em que uma mulher destrói o carro do companheiro, com um pedaço de madeira, no fim da tarde da última terça-feira (11), após um suposto caso de traição.

Segundos testemunhas ouvidas pelo Metrópoles, a mulher chegou ao local com o galho na mão. Na gravação, feita por vizinhos, é possível observar os danos causados às janelas, ao capô e aos faróis do veículo.

Confira o vídeo do momento:

Na sequência, o homem desce do prédio e consegue recolher a madeira. No entanto, a mulher continua em meio à via pública: “Manda sua vagabunda descer”, dispara. “Vem me bater na frente de todo mundo”.



O homem retorna para dentro do prédio sob os gritos de “Zé Piquinha, nem p* você tem”, proferidos pela mulher. Ainda de acordo com as testemunhas, minutos depois, um carro passa pela região, a mulher entra, e deixa o local.

*Com informações do Metrópoles

