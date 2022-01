Indígena é a primeira criança vacinada contra a covid-19 no Brasil

Davi Xavante, de 8 anos, recebeu a primeira dose da Pfizer nesta sexta-feira | Foto: Divulgação

São Paulo (SP) - A primeira criança a receber a vacina contra a covid-19 no Brasil é indígena. Davi Xavante, de 8 anos, recebeu a primeira dose da Pfizer nesta sexta-feira (14), no Hospital das Clínicas. O garoto indígena é natural de Mato Grosso, mas vive em São Paulo para realizar tratamento de saúde.

Ele se mudou para São Paulo para fazer um tratamento no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Ele é a primeira criança entre 5 e 11 anos a receber o imunizante no país. Outras crianças foram vacinadas no evento, com deficiência, com comorbidades e também quilombolas.

O imunizante da Pfizer recebeu autorização da Agência Nacional de Vigilância de Saúde (Anvisa), em 16 de dezembro, para ser aplicado em crianças de 5 a 11 anos no Brasil. Até o momento, a vacina da farmacêutica norte-americana é a única liberada pela autoridade sanitária para ser aplicada nesta faixa etária.

O pai de Davi, Cacique Jurandir Siridiwê, da tribo Xavante, agradeceu ao governador João Doria e lembrou a todos sobre a importância da vacinação e do uso da máscara.

Na última quinta-feira (13), o primeiro lote, com 1,2 milhão de vacinas da Pfizer chegou ao Brasil. No próximo domingo (16), um novo carregamento com 1,8 milhões de doses será entregue ao país. Até o fim de janeiro, serão 4,3 milhões de doses.

O acordo entre Pfizer e Ministério da Saúde prevê a compra de 20 milhões de doses, que chegarão até o fim de março. A aplicação da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos terá intervalo de 8 semanas entre as doses.

No entanto, o Brasil precisaria de mais de 40 milhões de doses para imunizar todas as crianças entre 5 e 11 anos.

Vacinação infantil no AM

A vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 em Manaus estará concentrada em apenas quatro locais de grande fluxo e com condições para o cumprimento das recomendações de segurança da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

No Amazonas, as doses pediátricas chegam nesta sexta-feira (14) e a vacinação começa na segunda-feira (17). O primeiro grupo a ser vacinado é o de crianças com deficiência permanente e as que têm comorbidades.

Depois, serão vacinadas as crianças indígenas e quilombolas. O terceiro grupo será o das que vivem em instituições de longa permanência (abrigos e orfanatos); e, a partir daí, a vacina passa a ser oferecida de acordo com a idade, sendo uma idade por vez.

Veja o vídeo

| Autor: Divulgação

Leia mais:

Vacinas contra Covid para crianças devem chegar ao AM nesta sexta (14)

Brasil recebe primeiro lote de vacinas contra covid-19 para crianças