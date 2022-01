Jovem morre após ser atingido por avião pilotado pelo pai

| Foto: Divulgação

Uchoa (SP) – O jovem Mateus Cesar Tosti, de 24 anos, morreu nesse sábado (15), depois de ser atingido por uma aeronave agrícola pilotada pelo próprio pai, em Uchoa, no interior de São Paulo.

Segundo boletim de ocorrência, o pai perdeu o controle da aeronave no momento da aterrisagem, o que fez o avião girar e bater uma das asas em um veículo estacionado ao lado da pista, o que acabou atingindo Mateus, filho do piloto.

A vítima mexia em insumos agrícolas quando foi atingida pela aeronave e foi atingido na cabeça e em um dos braços pela hélice do avião.

Uma equipe do Samu foi chamada até o local do acidente e constatou o óbito do rapaz.

Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa) foram ao local do acidente para investigar as causas.

O caso foi registrado como morte suspeita pela Delegacia de Cedral e encaminhado para posterior investigação na Delegacia de Uchoa.

