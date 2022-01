Vídeo: morador viraliza ao lavar “fragmento” de meteoro: “Derreteu”

| Foto: Divulgação

Iraí de Minas (MG) - Um morador do município de Iraí de Minas, no Triângulo Mineiro, movimentou as redes sociais nesse sábado (15) ao compartilhar uma foto do suposto meteorito – fragmento “sobrevivente” do meteoro – que teria caído na região na noite de sexta-feira (14). Nas imagens, ele aparece lavando uma pedra com uma escova e detergente e depois o exibe, impressionado.

“O sinal que ela derreteu com o calor, olha aqui! E outra coisa também, ela quebrou com a pancada, olha lá. Cabou de lavar ela”, narra o homem, que não se identifica. Depois que as imagens viralizaram, muita gente se perguntou se tocar objetos vindos do espaço é um risco para a saúde.

Outra imagem que viralizou nesse sábado (15) é uma montagem que mostra o suposto meteorito sendo vendido por mais de R$ 15 mil em um site de compra e venda. Segundo o pesquisador Marcelo De Cicco, esse mercado é comum no Brasil, mas, ao mesmo tempo ilegal.



*Com informações do Metrópoles

