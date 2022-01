Mulher trans é espancada por homem e mostra rosto desfigurado

| Foto: Divulgação

Sobradinho (DF) - Uma mulher transexual de 36 anos, com deficiência auditiva, foi vítima de agressão física na manhã do último sábado (15). O crime ocorreu em Sobradinho e é investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

A vítima teve ferimentos no rosto e, em imagem divulgada nas redes sociais, aparece com um olho roxo e sangue na boca.

O suspeito de agredir a vítima foi localizado pela polícia nesta segunda-feira (17), na BR-020. Segundo os investigadores, uma denúncia anônima indicou onde estaria o autor do crime.

O homem assumiu as agressões no momento da abordagem e foi conduzido para a 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho). Os agentes registraram a ocorrência para colher as versões do fato e liberaram o suspeito, em seguida.

De acordo com a PCDF, a vítima foi levada inicialmente ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS). Porém, ela apresentou um trauma no rosto e precisou ser encaminhada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran).

A prisão em flagrante não foi realizada porque, segundo a corporação, não havia mais condições processuais para isso. Sendo assim, a Justiça precisa expedir mandado de prisão para que o suspeito seja, de fato, detido.

A natureza da ocorrência e a motivação do crime ainda estão em apuração. Segundo conhecido da vítima, que prefere não se identificar, ela passa bem e já retornou para casa, em Sobradinho.

*Com informações do Metrópoles

