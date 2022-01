Homem cria barbearia em Fortaleza (CE) com funcionários e clientes nus

O jovem conta que o negócio foi consolidado depois que a mãe perdeu diversos clientes | Foto: Divulgação

Fortaleza (CE)- Inspirado em praias de nudismo, Roodney Araujo, de 28 anos, criou uma barbearia em que os funcionários e clientes podem ficar nus.



O estabelecimento, chamado “Barbearia Naturista”, funciona há 9 meses, com uma filial no Bairro Parangaba e outra na Praia de Iracema.

Entre os serviços oferecidos, estão cortes de cabelo, barba, depilação, banho de lua, limpeza de pele e massagem corporal.

Em entrevista concedida ao G1, o jovem conta que o negócio foi consolidado depois que a mãe perdeu diversos clientes em razão da pandemia no seu espaço de bronzeamento, onde ele trabalhava atendendo o público masculino.

“Sempre que via algo sobre o assunto despertava a minha curiosidade. Um belo dia vi uma matéria em uma dessas praias e comecei a pensar como seria oferecer serviços nesses locais. Uma sementinha que ficou. Com a pandemia, os clientes foram se afastando. Conversando com um amigo barbeiro joguei a ideia dele cortar cabelo pelado, ele topou e comecei a divulgar o serviço”, disse Rodney.

Assim que divulgou a barbearia nas redes sociais, teve alta demanda de homens interessados em conhecer o local. Dessa forma, ele alugou um espaço e, após finalizar um curso de barbeiro, também passou a atender os clientes.

“Comecei a fazer vários agendamentos. Você não tem noção do tanto de tabu que a gente quebrou, gente que tinha vergonha do próprio corpo e quando chega aqui se sente à vontade. A gente desconstrói esse desbloqueio do corpo”, relatou.

Apesar do sucesso, foi difícil para o empresário encontrar profissionais que aceitassem trabalhar nas condições propostas. Aos que aceitaram, Rodney deu apelidos usados na divulgação do negócio, para preservar a imagem dos funcionários.

