Após chuvas intensas, deslizamentos deixam 4 mortos em São Paulo

| Foto: Divulgação

São Paulo - O verão de 2021 no Brasil vai ser lembrado pelas chuvas e pelos estragos causados por elas, que surgem a cada dia. Após tantas tragédias na Bahia e Minas Gerais, as chuvas que caem desde este sábado (29) na região metropolitana de São Paulo estão provocando deslizamentos de terra, transbordamento de rios e alagamentos. No estado, quatro pessoas morreram, e uma família segue desaparecida em Várzea Paulista.



Em Embu das Artes, três pessoas de uma mesma família morreram após uma casa ser atingida por um deslizamento de terra, na madrugada deste domingo (30). As vítimas são uma mulher de 45 anos, e dois filhos - um de 4 anos e outro de 21 anos. Outras quatro pessoas de 14, 16, 19 e 20 anos que viviam no imóvel conseguiram escapar com a ajuda de vizinhos.

Segundo a Prefeitura, a área do deslizamento "é uma área particular, consolidada há 20 anos. A casa onde houve as vítimas já tinha 15 anos de construção."

Foram interditadas 16 casas no local, mas algumas famílias insistem em retornar ao local de risco. A Defesa Civil faz o trabalho para tentar impedir que retornem e ocorram ainda mais tragédias.